Mujer hace 'vapear' a una una bebé, la graban y presumen en redes sociales; Fiscalía ya investiga

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora inició una investigación por un presunto caso de maltrato infantil, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que una persona proporciona un dispositivo electrónico de vapeo a una niña.

La grabación provocó indignación entre usuarios de redes sociales , debido a que muestra a una joven acercando el vapeador a la boca de la menor y aparentemente obligándola a inhalar. Segundos después, la pequeña presenta aparentes dificultades para respirar.

En otras imágenes que también circularon en plataformas digitales, la niña aparece con los ojos llorosos, mientras otras personas observan y registran la situación.

FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN

Tras la difusión del material, la Fiscalía de Sonora informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Como parte de las diligencias, las autoridades recabaron entrevistas y ordenaron estudios médicos y toxicológicos a la menor. También dieron intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar su integridad.

La Fiscalía informó que solicitó a un Juez de Control especializado en justicia para adolescentes la celebración de una audiencia inicial para formular imputación contra tres adolescentes señaladas en la investigación, por los delitos que legalmente correspondan.

IDENTIFICAN A PRESUNTA RESPONSABLE

En redes sociales, una de las jóvenes fue identificada como Joselyn "N" y señalada como estudiante de una preparatoria de Sonora; sin embargo, la autoridad no confirmó públicamente esa identidad.

La institución señaló que continuará con las investigaciones conforme a derecho y bajo el principio del interés superior de la niñez.