Mujer halla a su hijastro sin vida en vivienda de Lerdo

Un joven fue encontrado sin vida, víctima de suicidio, la noche del jueves al interior de un domicilio del fraccionamiento Residencial Acacias, en el municipio de Lerdo. El hecho movilizó a paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes acudieron tras un llamado al sistema de emergencias.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:30 horas en una vivienda ubicada sobre la cerrada Maguey. De acuerdo con la información disponible, fue la madrastra del joven quien ingresó al inmueble y, al dirigirse a una de las habitaciones, lo encontró inconsciente, por autolesión.

La mujer intentó auxiliarlo de inmediato y solicitó apoyo a través del 911. Minutos después llegaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja, quienes al realizar la evaluación inicial confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como S.A.S.M., de 25 años de edad, con domicilio en el mismo fraccionamiento.

De manera preliminar se conoció que el joven atravesaba por un cuadro de depresión derivado del fallecimiento de una de sus hermanas, situación que habría afectado su estado emocional en los últimos meses. No obstante, serán las investigaciones las que determinen con precisión las circunstancias del caso.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó las diligencias correspondientes en el domicilio y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de confirmar la causa del fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca ayuda de inmediato. En México puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea de la Vida, 800 911 2000, donde hay atención confidencial las 24 horas. Hablar con alguien puede marcar la diferencia.