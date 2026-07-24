Mujer ingresa a la Cruz Roja de Durango con herida de arma blanca en el cuello

Una mujer fue ingresada durante la madrugada de este viernes a las instalaciones de la Cruz Roja de Durango, luego de presentar una lesión provocada por arma blanca en la parte posterior del cuello.

La paciente fue identificada con las iniciales Silvia Luna Jiménez, de 41 años de edad, quien recibió atención médica alrededor de la 1:30 de la mañana debido a la gravedad de la herida que presentaba.

Hasta el momento, se desconoce el lugar y las circunstancias en las que ocurrió la agresión, ya que no se proporcionó información sobre cómo resultó lesionada ni quién pudiera ser el responsable.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario y se espera que la Fiscalía General del Estado de Durango realice las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar el origen de la agresión.