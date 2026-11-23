Una mujer ingresó a una vivienda de la colonia Lucio Cabañas, en la ciudad de Durango, donde s e apoderó de un teléfono celular y forcejeó con el propietario del inmueble antes de escapar corriendo, durante la noche del domingo 22 de noviembre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:15 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con Unidad Popular, donde el afectado, identificado como Francisco Javier, se encontraba trabajando en un puesto de hamburguesas instalado afuera de su casa.

De acuerdo con la declaración del afectado, mientras atendía su negocio, una mujer desconocida aprovechó que se encontraba en el exterior para ingresar a la vivienda, de donde t omó un teléfono celular de la marca OPPO, color negro , que se encontraba entre sus pertenencias.

Al percatarse de lo sucedido, Francisco Javier intentó impedir que la desconocida se llevara el aparato, por lo que ambos comenzaron a forcejear; sin embargo, la mujer consiguió escapar del domicilio y salió corriendo con rumbo desconocido, llevándose el teléfono.

La presunta responsable fue descrita como una mujer de estatura baja, tez morena clara, quien vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera negra. El afectado aseguró que nunca la había visto y que desconocía su identidad, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al inmueble de la calle Emiliano Zapata, donde se entrevistaron con Francisco Javier para conocer las circunstancias del robo. El afectado manifestó que acudiría a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por el robo de su teléfono celular.