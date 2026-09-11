Mujer intenta detener camioneta y termina con las dos piernas fracturadas en Ocampo

Una mujer resultó con fracturas en ambas piernas luego de quedar prensada contra una pared por una camioneta que comenzó a avanzar cuando se encontraba estacionada, en un accidente ocurrido en el municipio de Ocampo.

La lesionada fue identificada como Abigail Motañez Hernández, de 43 años, con domicilio en el poblado Villa de las Nieves, quien posteriormente fue trasladada hasta el Hospital General 450, en la ciudad de Durango.

Su ingreso al nosocomio fue reportado durante los primeros minutos de este viernes 11 de septiembre, por lo que las autoridades acudieron para conocer las circunstancias en las que había resultado lesionada.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 09:30 horas del jueves 10 de septiembre, cuando Abigail se encontraba colocando una lona en la parte delantera de una camioneta de modelo antiguo, color guinda con plateado.

La unidad había sido solicitada prestada para utilizarla durante un evento familiar; sin embargo, aparentemente quedó mal estacionada y sin el freno debidamente colocado, por lo que repentinamente comenzó a desplazarse hacia adelante.

Al observar que la camioneta avanzaba, Abigail intentó detenerla colocándose frente a la unidad, pero no logró contener su movimiento y terminó prensada contra una pared, por lo que familiares solicitaron ayuda para que recibiera atención médica.

Tras ser valorada en el Hospital General 450, los médicos le diagnosticaron fracturas en ambos fémures, por lo que quedó bajo atención especializada. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para integrar la información correspondiente y determinar las circunstancias en las que ocurrió.