Una joven resultó con una fractura expuesta en la pierna izquierda luego de intentar evitar que un niño de dos años fuera atropellado por un automóvil, durante un hecho ocurrido la noche del sábado en la colonia Constitución, de la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada como Blanca Esmeralda Zamudio Quiñones, de 21 años de edad , quien tuvo que ser trasladada al Hospital General 450 para recibir atención médica debido a la gravedad de la lesión que sufrió.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas, en el cruce de las calles Luis Donaldo Colosio y 6 de Enero, donde la joven se encontraba afuera de una tienda de abarrotes , a la que había acudido para comprar una bebida y utilizar la señal de internet.

En ese momento estaba acompañada de un niño de dos años, hijo de una amiga suya, quien Repentinamente comenzó a cruzar la calle mientras se acercaba un automóvil de la marca Nissan de color azul. , conducido por una mujer conocida de la lesionada.

Al percatarse del peligro, Blanca Esmeralda intentó alcanzar al pequeño para evitar que fuera arrollado; Sin embargo, no consiguió ponerlo a salvo antes del paso del vehículo y Terminó siendo alcanzada por una de las llantas delanteras. , que le aplastó el pie izquierdo y la derribó.

A pesar del dolor, la joven consiguió levantarse para revisar las condiciones del niño, quien había quedado debajo del automóvil y aparentemente no presentaba lesiones de gravedad. Momentos después, ella volvió a caer al suelo debido a las molestias provocadas por el impacto.