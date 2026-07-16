Mujer intentó robar 369 pesos de mercancía en Los Canastos; hijo pagó 2 mil pesos para liberarla

Una mujer fue sorprendida presuntamente cuando intentaba sustraer mercancía de una tienda de Los Canastos, por lo que personal del establecimiento solicitó el apoyo de elementos de seguridad que realizaban recorridos de vigilancia en el sector.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del miércoles en la sucursal Baca Ortiz. Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la supervisora del negocio, Johana Paola, quien señaló a una clienta como la presunta responsable del intento de robo.

De acuerdo con la encargada, la mujer identificada como Leoviges llevaba mercancía con un valor aproximado de 369 pesos sin haber realizado el pago correspondiente. Además, manifestó que la misma persona ya había sido señalada anteriormente por hechos similares en el establecimiento.

Tras dialogar con ambas partes, se buscó una solución para reparar el daño ocasionado, evitando que el conflicto escalara a una instancia mayor en ese momento.

Minutos después llegó al lugar uno de los hijos de la señalada, Luis Gerardo, de 37 años de edad, quien sostuvo una conversación con la administración del negocio y se comprometió a responder por lo sucedido.

Como parte del acuerdo alcanzado entre las partes, el familiar realizó un pago total de 2 mil pesos, de los cuales mil fueron entregados en efectivo y los otros mil mediante una transferencia bancaria.

La gerente general del establecimiento, Karen, confirmó la recepción del dinero, con lo que se dio por reparado el daño económico derivado del incidente registrado en la tienda.

Finalmente, los elementos de seguridad documentaron lo ocurrido y permanecieron en el sitio hasta que concluyó el acuerdo entre las partes. No se informó sobre personas detenidas, ya que el caso fue resuelto mediante la reparación del daño en el lugar.