Mujer llevó a su hijo a Urgencias del IMSS de Durango y al salir le habían robado su camioneta

Una mujer que acudió a la clínica número uno del IMSS para que atendieran a su hijo terminó como víctima de la delincuencia, luego de que sujetos desconocidos se apoderaran de su camioneta mientras ella se encontraba en el área de Urgencias.

El robo ocurrió alrededor de las 22:45 horas del sábado 12 de septiembre , sobre Prolongación Canoas, a la altura del Predio Canoas, en la ciudad de Durango.

La afectada, identificada como Marisol, explicó a las autoridades que había llegado al lugar debido a que su hijo sufrió una caída y requería recibir atención médica.

Mientras permanecía en Urgencias, la mujer alcanzó a observar que su camioneta era sustraída del sitio donde la había dejado estacionada , por lo que inmediatamente solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias.

La unidad robada es una camioneta de la marca Mazda, tipo pick up, modelo 1989, color negro, con placas de circulación del estado de Durango y registrada a nombre de la propia reportante.

Como señas particulares, Marisol indicó que el vehículo tiene una calcomanía de un autolavado y presenta rota la calavera del lado izquierdo , características que podrían facilitar su identificación.

Tras recibir el reporte, las corporaciones fueron alertadas para tratar de ubicar la camioneta, mientras que la propietaria recibió indicaciones para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango y dar inicio a la investigación por el robo.