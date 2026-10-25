Mujer localiza sin vida a su madre al interior de un domicilio en Villas del Guadiana VI

Una mujer fue localizada sin vida durante la tarde del sábado, al interior de un domicilio del fraccionamiento Villas del Guadiana VI, en la ciudad de Durango, luego de que su hija saliera a la calle para solicitar ayuda a los vecinos.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 17:30 horas del 24 de octubre, en una vivienda ubicada sobre la calle El Calvario, cerca de su cruce con la calle Ceres, donde inicialmente se alertó sobre una persona del sexo femenino que se encontraba inconsciente, por autolesión.

De acuerdo con la información recabada, una vecina solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, luego de enterarse de la situación por la hija de la afectada, quien había salido del inmueble en busca de auxilio.

Ante el reporte, personal de emergencia se trasladó hasta el domicilio señalado, donde encontró a una mujer de aproximadamente 40 años de edad , cuya identidad no había sido establecida al momento de la atención.

Los paramédicos procedieron a realizar la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el reporte preliminar, el fallecimiento estaría relacionado con un presunto suicidio.

El caso quedó sujeto a las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento, así como para realizar la identificación oficial de la mujer, de quien hasta el cierre del reporte no se habían proporcionado sus datos generales.