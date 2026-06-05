Mujer mandó a sus hijos a EU sin permiso del padre; FGR la detuvo en Lerdo, por tráfico de menores

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una mujer señalada por su probable participación en el delito de tráfico de menores , informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención se realizó en las inmediaciones de la calle El Ramal, en el ejido El Rayo, en el entronque con la carretera libre Cuencamé-Gómez Palacio, dentro del municipio de Lerdo, Durango.

De acuerdo con la información oficial, la orden judicial fue emitida por un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el estado de Coahuila, derivada de una investigación integrada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango.

Las indagatorias señalan que la mujer, identificada como Getzemani, presuntamente trasladó a sus tres hijos menores de edad hacia los Estados Unidos sin contar con el consentimiento del padre de los niños.

Tras su localización y captura, la imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería, a fin de continuar con el proceso legal correspondiente.

Será el juez de la causa quien determine su situación jurídica con base en los datos de prueba presentados por la representación social y los argumentos que exponga la defensa.

La Fiscalía General de la República indicó que las investigaciones se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente para este tipo de delitos.

Asimismo, la dependencia federal recordó que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.