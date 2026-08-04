Mujer muere al ser arrollada por camioneta que escapaba de policías en bulevar División Durango

Una mujer perdió la vida y un joven conductor resultó gravemente lesionado la noche de este lunes, luego de un aparatoso hecho vial registrado sobre el bulevar División Durango, donde una camioneta presuntamente involucrada en una persecución terminó impactándose contra un establecimiento comercial.

La mujer que perdió la vida durante el trágico hecho vial caminaba sobre el camellón central cuando fue embestida por una camioneta que era conducida a exceso de velocidad. En el mismo accidente resultó gravemente lesionado un adolescente de 14 años que viajaba como copiloto.

De acuerdo con el informe de las autoridades, fue alrededor de las 22:30 horas cuando el sistema C-5 reportó un atropellamiento ocurrido en la avenida División Durango, a la altura de la calle Hilario Moreno, en la colonia Asentamientos Humanos. Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio localizaron el cuerpo sin vida de la mujer sobre el camellón, mientras que una camioneta de la marca Dodge, línea Ram 1500, color gris, permanecía detenida tras impactarse contra un establecimiento.

Las primeras investigaciones establecen que la unidad era conducida por Luis Fernando, de 18 años de edad, quien circulaba en dirección al bulevar Primo de Verdad. Presuntamente, al desplazarse a exceso de velocidad perdió el control de la camioneta, subió al camellón, derribó dos palmeras y un poste de alumbrado público, para finalmente atropellar a la mujer, quien falleció de manera instantánea a consecuencia de las lesiones sufridas.

En la unidad viajaba como copiloto el menor de inciales V.M.A.H., de 14 años de edad, quien fue trasladado al Hospital General 450 con diagnóstico de fractura de fémur derecho y múltiples golpes. De acuerdo con una versión en el lugar, ambos circulaban previamente por el bulevar Domingo Arrieta y, al incorporarse a la avenida División Durango, el conductor incrementó considerablemente la velocidad después de que una patrulla de la Policía Vial le marcara el alto, tras un primer impacto contra un inmueble.

El adolescente relató que el conductor ignoró las indicaciones de los agentes y continuó la marcha hasta que, al pasar un bordo, perdió el control de la camioneta, lo que derivó en el atropellamiento y el posterior choque. Tras el impacto, personal de la Cruz Roja confirmó el fallecimiento de la mujer, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para rescatar al conductor, quien había quedado prensado entre los fierros retorcidos del vehículo.

La escena fue procesada por personal de la Fiscalía General del Estado, bajo la coordinación del Agente del Ministerio Público, quien ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. La camioneta fue asegurada y Luis Fernando quedó a disposición de la autoridad ministerial, que integra la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y las responsabilidades que correspondan por este fatal accidente.