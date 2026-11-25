Una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado la noche de este martes, tras la volcadura de un tractocamión cargado de madera, registrada en la carretera libre Durango-Mazatlán, dentro del territorio del municipio de Durango.

La víctima mortal fue identificada como Marcela Edith Banderas Reyes, de 28 años de edad, quien viajaba en el asiento del copiloto de un tractocamión de la marca Volvo, modelo 2015, con placas de circulación del Estado de México.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 21:45 horas, a la altura del kilómetro 19 de la mencionada vía de comunicación, cuando Armando, de 32 años de edad, con domicilio en El Salto, Pueblo Nuevo, perdió el control de la pesada unidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor salió de la superficie de rodamiento y, al intentar reincorporarse, el peso de la carga propició que el tractocamión volcara y terminara con los neumáticos hacia arriba.

Automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, así como de personal de Rescate Urbano y Protección Civil del Estado, quienes realizaron las maniobras para extraer el cuerpo de la mujer, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar.

El conductor fue trasladado a la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico moderado y múltiples contusiones, por lo que quedó en espera de estudios para descartar fracturas; permanece hospitalizado en calidad de detenido.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de la escena y de la puesta a disposición del vehículo y su conductor, mientras que el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para la práctica de la necropsia de ley.