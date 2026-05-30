Mujer muere de forma repentina en la caseta de Llano Grande cuando viajaba a Zacatecas

Una mujer perdió la vida la tarde del viernes cuando se encontraba en las instalaciones de la caseta de cobro de Llano Grande, en el municipio de Durango, presuntamente a consecuencia de complicaciones derivadas de diversos padecimientos crónicos.

Fue alrededor de las 13:00 horas cuando personal del C4 notificó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el centro de atención médica ubicado en la citada caseta, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Al arribar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de quien fue identificada como Aurora Casas Menchaca, de 65 años de edad, con domicilio en el poblado Melchor Ocampo, municipio de Mocorito, Sinaloa, aunque originaria de Fresnillo, Zacatecas.

De acuerdo con el testimonio de su esposo, Raúl Mendoza Meza, de 68 años, ambos viajaban con destino a la ciudad de Fresnillo cuando hicieron una parada en el OXXO ubicado en la caseta de Llano Grande.

Fue en ese momento cuando la mujer comenzó a sentirse mal, por lo que de inmediato se dirigieron al puesto de socorro instalado en el lugar para solicitar atención médica.

Personal de la Cruz Roja, la valoró; sin embargo, al momento de la revisión ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes para iniciar el procedimiento correspondiente.

El esposo de la fallecida informó a los investigadores que Aurora padecía diabetes, hipertensión arterial y problemas renales, enfermedades que podrían estar relacionadas con su repentino deceso.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias de ley en el lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia correspondiente, la cual permitirá determinar de manera oficial la causa de la muerte.