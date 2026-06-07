Mujer muere en aparatoso choque registrado cerca de importante empresa en Lerdo

Un reporte al número de emergencia 911 alertó a corporaciones de seguridad y emergencia, luego de que un accidente vial dejara como víctima mortal a una mujer.

El hecho ocurrió en el retorno ubicado cerca de la empresa Siete Leguas, en la ciudad de Lerdo, a las 23:20 horas del sábado 6 de junio, cuando un Volkswagen Derby, modelo 2005, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, en el que viajaba la hoy occisa, salió del retorno y le cortó el paso a un Volkswagen Jetta , modelo 2019, color gris, cuyo chofer se identificó como Jesús de 41 años de edad.

Del lado del copiloto fue donde ocurrió el impacto y ahí se encontraba Elizabeth Briceño Franco, de 50 años de edad , quien murió de manera instantánea. Mientras que el conductor del vehículo donde viajaba, identificado como Omar "N" de 46 años de edad, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

Al lugar arribaron corporaciones de emergencia, sin embargo, al revisar Elizabeth se percataron de que ya no contaba con signos vitales, debido a que presentaba un traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes en el cuerpo.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. También participaron en la atención de la emergencia integrantes del departamento de Bomberos y Protección Civil.

Personal del Agente Investigador del Ministerio Público adscrito al área de homicidios tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

El caso fue turnado al Agente Investigador del Ministerio Público de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, instancia que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.