Mujer muere, presuntamente ahogada, en alberca de motel de Durango

Una mujer de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida la mañana de este lunes tras sufrir un accidente por inmersión en la alberca de una habitación de un motel ubicado sobre la carretera Durango-Mazatlán, al sur de la capital del estado.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 11:30 horas, donde se alertó que una mujer se había ahogado en la alberca de una habitación del Niagara Auto Hotel y que aparentemente ya no presentaba signos vitales.

Al lugar acudieron profesionales en atención prehospitalaria del Servicio Estatal de Emergencias Médicas, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, determinando de manera preliminar que el fallecimiento fue consecuencia de asfixia por inmersión.

Estaba acompañada por personas en estado de ebriedad

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, la víctima había llegado al establecimiento acompañada de otras personas que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad, aunque no se precisó cuánto tiempo permanecieron en el sitio antes del incidente.

Tras la confirmación del deceso, el área fue acordonada mientras elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El cuerpo quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial, El Agente del Ministerio Público ordenó su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y la identificación oficial de la víctima, mientras continúan las investigaciones.