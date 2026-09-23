Mujer muere tras desvanecerse en puente peatonal de Domingo Arrieta; iba rumbo a su trabajo

Al filo de las 10:00 horas de este miércoles 23 de septiembre, el número de emergencias 911 recibió una llamada de auxilio sobre una persona inconsciente en la vía pública.

En la llamada se indicaba que una persona del sexo femenino se había desvanecido en la rampa poniente del puente peatonal, ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta, a la altura de la Secretaría de Educación Pública.

Al lugar arribaron profesionales en atención prehospitalaria del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, quienes al realizar la evaluación inicial no encontraron signos vitales.

Sin embargo, al tener poco tiempo en ese estado, procedieron a realizar, por lo menos, cinco ciclos de reanimación cardiopulmonar, sin tener respuesta positiva, confirmando la defunción de la mujer.

La hoy occisa fue identificada como Esther García Álvarez, quien tenía 61 años de edad, con domicilio en la colonia Valle Verde, cerca de donde perdió la vida.

Esther caminaba por la zona rumbo a su lugar de trabajo, en donde se desempeñaba como trabajadora doméstica.

De la escena se hizo cargo la trilogía de la investigación; realizaron el levantamiento de las evidencias y entrevistas correspondientes, hasta que el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo, para la práctica de la necropsia de ley, con la cual se determinará la causa de muerte.