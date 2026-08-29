Mujer muere tras sentirse mal al subir a cuarto piso de oficinas de gobierno en Durango

Una mujer perdió la vida la mañana del viernes mientras se encontraba en una dependencia de gobierno ubicada en la Ciudad Industrial de Durango, capital, luego de presentar un repentino problema de salud.

El hecho fue reportado cerca de las 10:00 horas desde unas oficinas ubicadas sobre Circuito del Hierro, donde se solicitó ayuda para una mujer que había quedado inconsciente después de subir por las escaleras hasta el cuarto piso.

La persona fue identificada como Mayra Verónica Valdez García, de 52 años de edad, quien había acudido al lugar acompañada de un amigo para realizar algunos trámites. De acuerdo con la información recabada, padecía diabetes e hipertensión.

Su acompañante relató que aproximadamente a las 09:40 horas comenzaron a subir las escaleras y durante el trayecto Mayra empezó a sentirse mal. Aunque le propuso detenerse a descansar, ella decidió continuar hasta llegar al cuarto piso, cuando se dirigía a las oficinas de la Condusef.

Al persistir el malestar, solicitaron ayuda y personal del lugar facilitó una silla de ruedas para trasladarla hasta la planta baja, al tiempo que se realizó una llamada al número de emergencias 911. Poco después arribaron elementos de Protección Civil para atenderla.

El escuadrón de paramédicos encontró inconsciente a la mujer e iniciaron maniobras de reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no presentó respuesta y finalmente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió para tomar conocimiento del fallecimiento y durante la inspección no encontró indicios de violencia. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar mediante los estudios correspondientes la causa de muerte.