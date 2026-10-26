Mujer muere tras volcadura de camioneta en canal de riego en Guadalupe Victoria

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó con lesiones de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajaban se saliera de la carretera y terminara volcada en un canal de riego, durante la madrugada del domingo 25 de octubre, sobre la carretera libre Durango-Gómez Palacio, a la altura del municipio de Guadalupe Victoria.

El hecho vial fue reportado alrededor de las 08:00 horas, a la altura del kilómetro 80, cerca de la calzada José Ramón Valdez, donde fue localizada una camioneta de la marca Nissan, tipo pick-up, modelo 1984, de color negro, volcada aproximadamente a dos metros de la cinta asfáltica, mientras que a un costado de la unidad se encontraba una mujer sin signos vitales.

La fallecida fue identificada como María Magdalena Leal Morales, de 47 años de edad , con domicilio en la colonia Las Flores, de Guadalupe Victoria, quien fue reconocida por su hija, de 24 años, mientras que el conductor de la unidad fue identificado como Jesús Bustos Martínez, de 52 años, de oficio mecánico, quien resultó con lesiones de consideración y fue auxiliado por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares a los agentes investigadores, María Magdalena había salido de su domicilio desde la tarde del sábado, mientras que Jesús tampoco había regresado a su vivienda. Fue hasta la mañana del domingo cuando sus familiares tuvieron conocimiento del accidente, luego de que comenzara a circular información sobre el percance en redes sociales.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron envases de bebidas embriagantes dentro de la camioneta, además de percibir un fuerte olor a alcohol. Familiares del conductor señalaron que este había estado consumiendo bebidas alcohólicas desde el sábado y que posteriormente salió a bordo de una camioneta que se encontraba reparando , propiedad de una tercera persona. Se presume que la volcadura ocurrió alrededor de las 04:00 horas, aunque fue descubierta varias horas después.

Por su parte, Jesús Bustos fue trasladado inicialmente a la clínica rural número 26 del IMSS, en Guadalupe Victoria, donde fue diagnosticado con una lesión grave en el tórax, por lo que, después de ser estabilizado, fue llevado al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en la ciudad de Durango, para recibir atención médica especializada. Asimismo, quedó a disposición de las autoridades por parte de la Guardia Nacional, al tratarse de un accidente ocurrido en un tramo carretero federal.

Finalmente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, bajo las órdenes del Agente del Ministerio Público, realizó el levantamiento del cuerpo de María Magdalena, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para establecer la mecánica del accidente y determinar si el consumo de alcohol estuvo relacionado con la volcadura.