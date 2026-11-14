Mujer pide detener a dos personas que la agredían en domicilio de la Rosas del Tepeyac

Una mujer solicitó el apoyo de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), luego de ser agredida verbalmente por dos personas en un domicilio de la colonia Rosas del Tepeyac, en la ciudad de Durango, durante el mediodía de este viernes.

La afectada fue identificada como Silvina, de 60 años de edad, quien alrededor de las 12:30 horas del 13 de noviembre pidió la intervención de los uniformados en una vivienda ubicada sobre la calle Sahuatoba, entre Xóchitl y sus inmediaciones.

Al arribar al lugar, los policías municipales se entrevistaron con la mujer, quien señaló a José Manuel, de 43 años, y a Martha, de 39 años, como las personas que la agredían.

De acuerdo con lo manifestado por la reportante, ambos mantenían una actitud agresiva hacia ella y le dirigían insultos, situación por la cual solicitó expresamente a los agentes que procedieran a detenerlos.

Sin embargo, cuando los elementos de Seguridad Pública intervinieron, las dos personas también se mostraron agresivas hacia los uniformados, motivo por el cual fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de la Estación Norte.

José Manuel y Martha Lizbeth quedaron a disposición del Juez Cívico Municipal, quien se encargaría de determinar la sanción correspondiente, mientras que en el reporte policial no se estableció que la mujer hubiera sufrido lesiones físicas.