Una adulta mayor fue auxiliada por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal, luego de perder el conocimiento mientras viajaba a bordo de un camión del transporte público en la ciudad de Durango.

La mujer fue identificada como Estela, de 66 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Acereros, quien viajaba en la unidad número 18 de los camiones de la ruta Café.

Alrededor de las 16:00 horas del lunes, el conductor de la unidad, Juan Carlos, solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia en el cruce del bulevar Felipe Pescador y la calle Zaragoza, a la altura de la Clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a que la pasajera se encontraba desorientada y desconocía dónde estaba.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, estos últimos determinaron que la mujer había sufrido una disminución en sus niveles de glucosa, lo que provocó que perdiera el conocimiento, por lo que le brindaron los primeros auxilios hasta estabilizarla.

Una vez que la adulta mayor se recuperó, los elementos de la Policía Municipal realizaron labores para establecer comunicación con sus familiares, además de canalizarla al área de Trabajo Social para facilitar su regreso a casa.