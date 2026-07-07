Mujer pierde la vida tras ser arrollada por un vehículo en la colonia J. Guadalupe Rodríguez

Una mujer de 74 años perdió la vida la noche de este martes 7 de julio, luego de ser atropellada en calles de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango.

El accidente se registró sobre la calle Ricardo Flores Magón, en las inmediaciones de Isauro Venzor, donde quedó sin vida la señora Micaela Rodríguez, de 74 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma colonia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el hecho se vio involucrado un vehículo Chevrolet Malibú, modelo 2016, con placas de circulación del estado de Durango.

Cruz Roja acudió al lugar

Tras el reporte del atropellamiento, acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad 120; sin embargo, al revisar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El impacto habría sido de consideración, por lo que la víctima perdió la vida en el lugar.

Conductor quedó a disposición

El conductor del vehículo, identificado de manera preliminar como Marco Antonio “C”, permaneció en el sitio y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

La zona fue acordonada por las corporaciones que acudieron al lugar, mientras personal de la Fiscalía General del Estado, Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se espera que la autoridad amplíe la información oficial sobre la mecánica del accidente.