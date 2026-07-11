Mujer queda lesionada tras volcadura en Canatlán

Una mujer de aproximadamente 45 años de edad resultó lesionada luego de la volcadura de un automóvil Nissan March, accidente que generó la movilización de corporaciones de emergencia en Canatlán.

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron la unidad volcada y de inmediato auxiliaron a la conductora.

Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, la lesionada fue trasladada al Hospital Integral de dicha región para su valoración médica y atención especializada.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el percance.