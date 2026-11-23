Una mujer fue atacada con un cuchillo por su expareja sentimental, quien presuntamente amenazó con matarla después de que ella se negara a retomar la relación, durante la noche del domingo 22 de noviembre, en la Zona Centro de la ciudad de Durango. La víctima consiguió evitar cuatro intentos de apuñalamiento en el abdomen, aunque resultó lesionada en un brazo.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:30 horas, cuando Rosa María caminaba por la calle Pino Suárez, entre Carlos León y Zarco, donde se encontró de frente con su expareja sentimental, identificado como José Israel, quien comenzó a insistirle para que regresara con él.

De acuerdo con la declaración de la afectada, Rosa María, de 39 años de edad, le manifestó que no tenía intención de reanudar la relación sentimental, respuesta que provocó que el hombre, de 43 años, presuntamente la amenazara de muerte y sacara de entre sus ropas un cuchillo corto con cachas negras.

En ese momento, José Israel intentó lesionarla en cuatro ocasiones a la altura del abdomen, sin conseguirlo debido a que la mujer logró esquivar las agresiones ; sin embargo, durante el ataque recibió una herida con el arma blanca en el brazo derecho, a la altura del codo, por lo que comenzó a pedir auxilio.

Tras escuchar los gritos de la víctima, el presunto agresor escapó corriendo del lugar, mientras que Rosa María consiguió trasladarse al Hospital General 450, donde ingresó aproximadamente a las 22:45 horas para recibir atención médica por la lesión que presentaba.

Personal médico diagnosticó a la paciente una herida punzocortante por arma blanca en la región del codo derecho, la cual requería sutura. Posteriormente, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital para entrevistarse con la afectada, quien relató la manera en que su expareja la había atacado después de rechazar su petición de reconciliación.

Durante la entrevista, Rosa María recibió orientación para acudir al Centro de Justicia para las Mujeres, donde también se le ofreció la posibilidad de ingresar a un refugio para su protección. La afectada manifestó que acudiría el lunes 23 de noviembre ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal contra su expareja por la agresión y las amenazas de muerte.