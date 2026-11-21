Un hombre fue localizado sin vida en el interior de su domicilio de la Ciudad Industrial, en la capital duranguense, cuando su esposa acudió acompañada de elementos de la Policía Investigadora del Delito para recoger sus pertenencias y notificarle medidas de protección derivadas de una denuncia por violencia familiar.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del viernes 20 de noviembre, aproximadamente a las 10:00 horas, en una vivienda de la calle Litio, donde fue encontrado el hoy occiso de iniciales V.M.G.H., de 59 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información recabada, su esposa había abandonado el domicilio desde el pasado 14 de noviembre, después de acudir al Centro de Justicia para la Mujer para denunciar presuntos actos de violencia familiar y amenazas que, según su declaración, había sufrido durante aproximadamente ocho años.

La mujer relató que el lunes 16 de noviembre recibió mensajes de su esposo en los que expresaba su intención de hacerse daño y se despedía de ella y de sus hijos, en medio de los problemas que atravesaba la pareja.

Fue hasta la mañana del viernes cuando regresó al domicilio acompañada de dos agentes de la unidad especializada en delitos familiares, quienes también realizarían la notificación de las medidas de protección correspondientes.

Al ingresar a la vivienda, encontraron al hombre inconsciente en el área del comedor, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Durante la revisión del lugar se localizaron envases vacíos de medicamentos y no se observaron indicios evidentes de violencia física.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa del fallecimiento. El caso permanece bajo investigación por probable suicidio. Ante situaciones de crisis emocional, se puede solicitar apoyo mediante la Línea de la Vida, al 800 911 2000, o al número de emergencias 911.