Mujer regresó de trabajar y encuentró su hogar saqueado, en el fraccionamiento Benito Juárez

Una mujer descubrió que su vivienda había sido robada al regresar de un viaje de trabajo, luego de permanecer varios días fuera de la ciudad. Los ladrones aprovecharon que el inmueble estaba deshabitado para ingresar y llevarse diversos objetos de valor.

El reporte fue recibido alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en un domicilio ubicado en la privada Juan de la Barrera, en el fraccionamiento Benito Juárez de la ciudad de Durango.

La afectada fue identificada como Valentina, de 32 años de edad, quien explicó a las autoridades que salió de la ciudad por cuestiones laborales desde el viernes anterior y regresó cerca de las 13:00 horas de este día.

Al ingresar a la vivienda, observó que una ventana del patio trasero había sido dañada, por lo que al revisar el interior confirmó que personas desconocidas habían entrado al domicilio para cometer el robo.

Entre los objetos reportados como sustraídos se encuentran una laptop, una pantalla de 32 pulgadas, un teléfono celular de la marca ZTE, siete anillos de plata, seis perfumes, un tanque de gas de 30 kilogramos y aproximadamente 800 pesos en efectivo.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información correspondiente, mientras se inició el procedimiento para integrar el reporte del robo.

A la afectada se le indicó acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal, con el fin de que se lleven a cabo las investigaciones que permitan identificar y localizar a los responsables.