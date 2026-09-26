Mujer reporta comportamiento agresivo de un vecino en colonia Tlatelolco

Una mujer solicitó auxilio durante la madrugada luego de señalar que un vecino acudía a buscarla de manera reiterada y que, cuando consume alcohol, presenta un comportamiento agresivo.

El hecho generó la asistencia de agentes preventivos alrededor de la 01:20 horas del viernes en un domicilio de la colonia Tlatelolco.

La mujer señaló que su vecino, identificado únicamente como Javier, de aproximadamente 19 años, suele acudir a buscarla hasta la puerta de su vivienda.

De acuerdo con su declaración, el joven se retiró del lugar al escuchar que la mujer había llamado al número de emergencias 911.

Los agentes le indicaron que volviera a solicitar auxilio si regresaba, con el objetivo de realizar la detención correspondiente.