Mujer reporta desaparición de su hijo en Lerdo; policías lo ubican y declara que se fue tras discusión

Un joven que era buscado por sus familiares desde hacía días en el municipio de Lerdo, Durango, fue localizado durante este jueves 12 de noviembre en una tienda de conveniencia del poblado El Vergel, donde explicó que había decidido alejarse de su domicilio después de una discusión familiar y que no pudo comunicarse debido a que su teléfono celular se había descompuesto.

La persona localizada fue identificada como Brandon Yael, de 25 años de edad, quien se dedica a la apicultura y cuenta con colmenas en las inmediaciones de la comunidad donde fue encontrado. Su ausencia había generado preocupación entre sus familiares, quienes desconocían su paradero y habían solicitado la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información recabada, la denuncia por su desaparición fue presentada por su madre, ante las autoridades correspondientes, lo que dio origen a una carpeta de investigación y a las acciones encaminadas a establecer dónde se encontraba el joven.

Fue durante las labores de búsqueda cuando los agentes lograron ubicar a Brandon Yael en una tienda de conveniencia del poblado El Vergel. Al acercarse para informarle que su familia llevaba días buscándolo, el joven explicó que había tenido diferencias con sus familiares y, después de una discusión, decidió trasladarse a la zona donde mantiene sus colmenas para continuar con sus actividades laborales.

Asimismo, manifestó que mientras realizaba sus labores como apicultor su teléfono celular sufrió daños y dejó de funcionar, circunstancia que le impidió establecer comunicación con sus familiares para informarles dónde se encontraba, por lo que estos permanecieron sin noticias de él durante los días que estuvo ausente.

Una vez aclarada la situación, Brandon Yael aceptó acompañar a los agentes a las instalaciones de la Vicefiscalía en Lerdo, donde fue citada su madre para informarle sobre la localización de su hijo.

Finalmente, se realizaron las entrevistas correspondientes, mismas que fueron remitidas al agente del Ministerio Público para su integración a la carpeta de investigación.