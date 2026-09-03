Mujer reporta desaparición de su hijo; policías lo ubica en Jardines de Durango

Un joven de 18 años que había sido reportado como no localizado durante la noche del miércoles fue encontrado sano y salvo en los alrededores del fraccionamiento Jardines de Durango.

El reporte fue recibido aproximadamente a la 01:30 horas del jueves, después de que su madre informó que el joven había salido de su domicilio, ubicado en la colonia José Revueltas, alrededor de las 19:30 horas del miércoles y no había regresado.

Elementos de seguridad acudieron al domicilio para dar seguimiento al caso, pero la familia informó que el joven ya había sido localizado por personal de la Policía Municipal, que lo llevó de regreso a casa.

De acuerdo con el reporte, no fue víctima de algún delito y salió por decisión propia para despejarse y pensar sobre su futuro.