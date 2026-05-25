Mujer reporta que su madre presuntamente sustrajo a sus dos hijos menores en Durango

Una mujer denunció ante las autoridades la presunta sustracción y retención de sus dos hijos menores de edad, en hechos ocurridos la tarde de este domingo en el fraccionamiento Puerta de San Ignacio, en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 15:00 horas mediante una llamada al sistema de emergencias 911, en la que se informaba que una mujer se había llevado sin autorización a dos menores identificados con las iniciales ISSV, de 9 años, y JASV, de 7 años.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al domicilio ubicado en la calle Isla de Pinos, donde se entrevistaron con Estefany Itzel, madre de los menores, quien manifestó que al acudir a la casa de su mamá para recoger a sus hijos ya no los encontró en el lugar.

La mujer proporcionó a los agentes el número telefónico de su madre, identificada como María Esther, con quien los investigadores lograron establecer comunicación para conocer la situación de los menores.

De acuerdo con el informe oficial, la abuela materna señaló que ella tenía consigo a sus nietos y aseguró que desde hace más de dos años tanto ella como la abuela paterna se han hecho cargo de los menores.

Asimismo, comentó a las autoridades que su hija recientemente comenzó a vivir con otra persona y que horas antes le había avisado que acudiría por los niños, por lo que la estuvo esperando desde el mediodía ; sin embargo, al no llegar decidió salir al centro de la ciudad para realizar algunas compras.

La entrevistada añadió que todas las pertenencias de los menores, entre ellas ropa y documentación, permanecen en su domicilio y señaló que por la noche regresaría a la vivienda. El caso quedó asentado ante las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.