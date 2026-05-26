Mujer resulta con fractura de columna tras choque en Santiago Papasquiaro; fue trasladada a Durango

Una mujer resultó gravemente lesionada luego de sufrir un accidente automovilístico durante la madrugada del lunes en el municipio de Santiago Papasquiaro, por lo que fue trasladada a recibir atención médica especializada.

El ingreso de la paciente al Hospital del IMSS fue reportado alrededor de las 20:30 horas de este lunes, luego de ser canalizada desde el citado municipio debido a la gravedad de las lesiones que presentó tras el percance vial.

La lesionada fue identificada como Blanca Evelyn Quintero Solís, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Lomas de San Juan, en Santiago Papasquiaro.

De acuerdo con el diagnóstico médico, la mujer sufrió fractura de columna, lesión por la que quedó bajo atención de la doctora Castro Fernández.

Según la declaración recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 02:30 horas del pasado 25 de mayo, cuando la afectada circulaba a bordo de un vehículo de la marca Ford, línea Focus, modelo 2008, color azul, sobre el bulevar El Tagarete, en la cabecera municipal antes mencionada.

La conductora relató que al pasar a la altura de un Oxxo y una farmacia observó un montón de tierra sobre la vialidad, por lo que disminuyó la velocidad para esquivarlo sin riesgo.

Sin embargo, señaló que metros atrás circulaba un vehículo, del cual desconoce mayores características, mismo que presuntamente la impactó por la parte trasera derecha, específicamente en una de las llantas.

Tras el choque, Blanca Evelyn perdió el conocimiento y despertó momentos después cuando ya era trasladada en una ambulancia para recibir atención médica. Las autoridades ya investigan el hecho para tratar de localizar al conductor involucrado.