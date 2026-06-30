Mujer resulta es atropellada por motociclista en Villas del Guadiana IV; fue hospitalizada en el ISSSTE

Una mujer resultó lesionada la noche del lunes, luego de ser atropellada por un motociclista cuando caminaba por calles del fraccionamiento Villas del Guadiana IV, en la ciudad de Durango. La afectada fue trasladada al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió alrededor de las 20:15 horas sobre la calle Polaris, antes de llegar al cruce con Constelaciones. La mujer caminaba por el lugar cuando fue alcanzada por una motocicleta.

La lesionada fue identificada como Amparo Morales Barrientos, de 62 años de edad, con domicilio en la calle Carina, del mismo fraccionamiento.

Según su declaración, sintió un fuerte golpe en una rodilla, lo que provocó que cayera sobre el pavimento mojado por la lluvia.

La afectada relató que el conductor de la motocicleta, una unidad de la marca Italika, se acercó inmediatamente después del percance y le manifestó que sí la había visto, pero que debido a la lluvia y a la velocidad con la que circulaba no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que minutos más tarde arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital del ISSSTE, donde ingresó cerca de las 22:00 horas para recibir atención médica y ser valorada por las lesiones sufridas.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del motociclista ni sobre su situación legal, ya que la afectada no pudo proporcionar mayores características de la unidad debido a la poca visibilidad ocasionada por la lluvia y la oscuridad.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho y realizarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.