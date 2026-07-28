Mujer resulta gravemente herida tras volcadura en carretera de Santa María del Oro

Una volcadura registrada la mañana de este lunes sobre la carretera que comunica a Santa María del Oro con el municipio de San Bernardo dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad que obligaron a su traslado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, cuando una camioneta de la marca Toyota, línea Tundra, modelo 2000 y color gris, se salió del camino y terminó volcada por causas que ya son investigadas.

La unidad era conducida por Gabriel, de 36 años de edad, quien viajaba acompañado por María de los Ángeles Cruz, de 29 años. Ambos resultaron con diversas lesiones y fueron auxiliados por cuerpos de emergencia, que los trasladaron al Hospital General de Santa María del Oro para recibir atención médica.

Fue cerca de las 08:00 horas cuando elementos de Seguridad Pública notificaron el hecho a las autoridades ministeriales. Posteriormente, personal de la Policía Investigadora y el agente del Ministerio Público se trasladaron tanto al lugar del accidente como al nosocomio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Al arribar al hospital, el personal médico informó que los dos lesionados habían ingresado al área de Urgencias. Tras la valoración inicial, el médico de guardia determinó que el estado de salud de María de los Ángeles Cruz era delicado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Por tal motivo, la mujer fue estabilizada y posteriormente trasladada a la ciudad de Durango para continuar su atención especializada en el Hospital General 450, a donde ingresó alrededor de las 15:30 horas para recibir tratamiento médico.

En tanto, Gabriel permaneció bajo observación en el Hospital General de Santa María del Oro, donde continuó siendo atendido por el personal de salud, mientras se evaluaba la evolución de sus lesiones.

Las autoridades ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas que provocaron la volcadura y determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente el origen del accidente.