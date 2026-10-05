Mujer resulta herida con arma blanca en Vicente Guerrero; agresor fue sometido por testigos

Durante este fin de semana una mujer resultó lesionada con un arma blanca en el municipio de Vicente Guerrero, donde una persona señalada como presunta agresora habría sido sometida por personas que se encontraban en el lugar.

El ataque fue reportado alrededor de las 21:00 horas del domingo en la colonia Ejidal, sobre la calle Venustiano Carranza. La información inicial señala que la mujer sufrió una herida cerca del cuello provocada con una navaja.

La lesionada fue trasladada por sus propios medios para recibir atención médica, mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

Las primeras versiones no precisaron las circunstancias que originaron la agresión ni la situación jurídica de la persona señalada.