Mujer resulta herida de un machetazo durante fiesta en la colonia Constitución

Una mujer resultó lesionada con un arma blanca durante una fiesta que se celebraba en la colonia Constitución, de la ciudad de Durango, por lo que fue necesario su traslado a un hospital privado para recibir atención médica.

La afectada fue identificada como Evelin Diane Reyes, de 42 años de edad, quien presentó una herida provocada por un machete en la mano derecha, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

El hecho fue reportado durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre, aproximadamente a las 05:15 horas, cuando se notificó a las autoridades sobre el ingreso de la mujer al Hospital La Paz, donde recibió atención por la lesión que presentaba.

Hasta el momento no se ha establecido la identidad de la persona que provocó la herida ni los motivos de la agresión, por lo que será necesario esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.