Mujer resulta lesionada al caer de camioneta en movimiento por carretera Durango-Zacatecas

Una mujer terminó hospitalizada con una fractura en el tobillo derecho, luego de caer accidentalmente de una camioneta en movimiento cuando viajaba por la carretera que comunica al municipio de Vicente Guerrero, Durango, con el estado de Zacatecas.

La lesionada fue identificada como María Nancy Castro Barbosa, de 51 años, quien posteriormente ingresó a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica debido a la lesión que sufrió.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas del sábado 8 de agosto, cuando María Nancy viajaba como copiloto en una camioneta Ford, cabina y media, de color verde.

La unidad era conducida por su esposo Arnulfo y circulaba por la carretera que lleva de Vicente Guerrero hacia Zacatecas. Durante el trayecto pasaron por una zona donde se encontraban varios reductores de velocidad.

Fue en ese momento cuando la mujer se recargó sobre la puerta de la camioneta y esta se abrió de manera repentina, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de la unidad cuando todavía se encontraba en movimiento.

A consecuencia del impacto contra el pavimento, María Nancy sufrió una fractura en el tobillo derecho, por lo que requirió atención médica y posteriormente fue ingresada al IMSS para recibir el tratamiento correspondiente.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario y recabaron la versión sobre la manera en que ocurrió el accidente. Por los datos disponibles, el hecho habría ocurrido de manera accidental durante el trayecto que realizaba la pareja hacia territorio zacatecano.