Mujer resulta lesionada al intervenir en discusión familiar en Villas del Guadiana VI

Una joven ingresó durante la madrugada de este domingo al Hospital General 450 tras sufrir una lesión en una mano mientras intentaba intervenir en una discusión entre familiares ocurrida en su domicilio del fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de la 01:45 horas, luego de que personal médico notificara el ingreso de una mujer identificada como Celene Ruiz Reséndiz, de 23 años de edad , quien presentaba una herida causada por un objeto punzocortante.

De acuerdo con la versión proporcionada por la afectada, momentos antes se encontraba en su vivienda junto con su pareja y su hermano, quienes convivían e ingerían bebidas alcohólicas.

La joven relató que decidió retirarse a descansar, pero poco después escuchó una discusión entre ambos hombres. Al salir de la habitación para conocer lo que ocurría, le informaron que el conflicto había iniciado por un teléfono celular.

Según su declaración, la discusión fue subiendo de tono hasta que su hermano tomó un cuchillo. En un intento por evitar que la situación escalara, trató de quitarle el arma blanca sujetándola por la hoja metálica.

Como consecuencia de esa acción sufrió una lesión en varios dedos de la mano derecha, de la cual comenzó a sangrar, situación que hizo que los involucrados detuvieran el altercado.

Posteriormente, el hermano abandonó el domicilio, mientras que la joven fue trasladada por sus propios medios al Hospital General 450 para recibir atención médica y quedar bajo observación.

La afectada manifestó a las autoridades que no deseaba presentar denuncia formal en contra de su familiar, argumentando que se trató de un incidente ocurrido mientras los involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol. No obstante, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el seguimiento correspondiente.