Mujer resulta lesionada al volcar su vehículo en bulevar José María Patoni

Una mujer resultó lesionada la noche de este lunes luego de sufrir una volcadura cuando circulaba por el bulevar José María Patoni, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando Dora Isabel Hernández Montañez, de 47 años de edad, conducía un automóvil de la marca Ford, línea Focus, modelo 2008, color blanco, después de haber dejado a su padre en la colonia Francisco Zarco.

De acuerdo con la versión de la conductora, al desplazarse por dicha vialidad, a la altura de una gasolinera, perdió el control del vehículo por causas que no fueron precisadas.

La unidad terminó volcada sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó una movilización de corporaciones de auxilio y seguridad que acudieron para atender la emergencia.

Elementos de Vialidad y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar del percance y brindaron los primeros auxilios a la conductora, quien presentaba diversas lesiones derivadas del accidente.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica especializada, donde personal de vigilancia notificó su ingreso a las autoridades correspondientes.

Agentes investigadores acudieron al nosocomio para entrevistarse con la lesionada y recabar información sobre los hechos, integrando el reporte correspondiente del accidente.

El diagnóstico médico preliminar indicó que Dora Isabel sufrió policontusiones, por lo que permaneció bajo observación mientras se evaluaba su evolución clínica.