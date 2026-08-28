Mujer resulta lesionada con un vidrio tras reclamarle una infidelidad a su esposo

Una discusión entre una pareja terminó con una mujer lesionada y un hombre detenido durante la tarde del jueves, en un domicilio de la colonia Predio La Loza, de la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas del 27 de agosto, en una vivienda ubicada en privada Flora, cerca de la calle Volantín. Minutos después, el caso fue reportado al número de emergencias 911.

La afectada fue identificada con las iniciales VLMMJ, de 52 años de edad , quien manifestó a las autoridades que se encontraba con su esposo, Miguel Enrique, cuando comenzó una discusión luego de que ella le reclamó por una presunta infidelidad.

Según la información recopilada, durante el altercado el hombre presuntamente comenzó a insultarla y posteriormente la sujetó del cuello para lanzarla contra un televisor. Después habría sacado las pertenencias de la mujer hacia la calle y la dejó afuera del domicilio.

La situación se tornó más violenta cuando la mujer intentó ingresar nuevamente a la vivienda. En ese momento, Miguel Enrique presuntamente tomó un pedazo de vidrio que se encontraba en el exterior y con este la lesionó en la espalda.

Tras la llamada de auxilio, acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a la mujer debido a la lesión que presentaba. También llegaron elementos de la Policía Estatal y agentes de la Policía Investigadora de Delitos para tomar conocimiento de lo ocurrido.

El señalado fue asegurado y puesto a disposición de la instancia correspondiente, donde se determinará su situación legal por los hechos denunciados. El caso quedó bajo investigación como un posible episodio de violencia familiar.