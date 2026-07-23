Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por un taxi en División Durango

Una mujer fue hospitalizada la tarde de este miércoles luego de ser atropellada por un taxi cuando intentaba cruzar la avenida División Durango, en la colonia Asentamientos Humanos, en la capital del estado.

La lesionada fue identificada como Rosalba Bretado Rodríguez, de 61 años de edad, quien fue trasladada en ambulancia al Hospital del ISSSTE, donde recibió atención médica por parte del personal de Urgencias.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el personal médico, la paciente presentó diversas contusiones en el cuerpo, por lo que quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Según la información obtenida, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando Rosalba descendió de un autobús sobre la calle Carabina 30-30 y posteriormente intentó cruzar la avenida División Durango.

En ese momento, un taxi de color blanco que realizaba una maniobra en reversa presuntamente la impactó, provocando que la mujer cayera al pavimento y resultara lesionada.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al Hospital del ISSSTE, donde fue diagnosticada como policontundida.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del percance para integrar el peritaje y deslindar responsabilidades, a fin de determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.