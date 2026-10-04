Justicia

ACCIDENTE

Mujer resulta lesionada tras sufrir accidente en su motocicleta en Durango

El otro vehículo involucrado huyó del lugar tras el hecho.

Mujer resulta lesionada tras sufrir accidente en su motocicleta en Durango

Mujer resulta lesionada tras sufrir accidente en su motocicleta en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Con diagnóstico de una fractura de meseta tibial, ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango una mujer de 26 años de edad.

El informe preliminar estableció que Cristina circulaba en una motocicleta de la marca Italika, de color negro, cuando una camioneta blanca se le atravesó y se produjo un impacto. El incidente fue ubicado sobre la calle 5 de Febrero, poco antes de llegar a Nazas.

La mujer cayó de la motocicleta y fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja, quienes la trasladaron para recibir atención médica.

El reporte señaló que la conductora de la camioneta se retiró del lugar y que no se contaba con mayores características de la unidad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ACCIDENTES VIALES motocicleta, Durango, mujer, camioneta

               

                
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