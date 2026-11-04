Mujer salió a comprar cigarros y ya no regresó a casa; sucedió en Poanas, Durango

Una mujer fue reportada como desaparecida en la localidad de Villa Unión, municipio de Poanas, Durango, luego de que saliera de su domicilio desde hace tres días y no regresara, situación que mantiene preocupados a sus familiares, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para localizarla.

De acuerdo con la información recopilada por El Siglo de Durango, el reporte fue atendido durante el martes 3 de noviembre, cuando elementos de seguridad pública acudieron a un domicilio de la colonia La Hacienda, donde se entrevistaron con la abuela de la persona no localizada.

La mujer fue identificada como Alondra Vázquez Vázquez, de 32 años de edad, con domicilio en las inmediaciones de las calles Galeana y Renacimiento, quien, según lo manifestado por su abuela, Isaura Arámbula, salió de su vivienda con la intención de conseguir un cigarro en las afueras del barrio, pero desde entonces se desconoce su paradero.

¿Cómo es la mujer desaparecida?

Al proporcionar las características físicas de su nieta, la reportante señaló que es de complexión delgada, tez blanca, cabello largo teñido y ojos de color café; sin embargo, manifestó que no recuerda las prendas de vestir que llevaba al momento de salir de su domicilio.

Durante la entrevista, la familiar explicó que algunas personas aseguraron haber visto a Alondra caminando por colonias cercanas a su vivienda, mientras que otros vecinos señalaron haberla observado en las inmediaciones del panteón municipal, aunque en ese momento desconocían que sus familiares la estaban buscando.

Asimismo, la abuela comentó que no es la primera ocasión en que su nieta se ausenta de su domicilio sin informar sobre su destino, pues anteriormente se habían registrado al menos dos situaciones similares; no obstante, ante la falta de noticias sobre su ubicación, decidió solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad.

Los agentes orientaron a la reportante para que acudiera ante el Ministerio Público de Villa Unión a presentar la denuncia correspondiente, mientras que personal de seguridad continuó con las labores de búsqueda y posible localización de la mujer, sin que hasta el momento del reporte se confirmara su paradero.