Mujer se desploma y muere mientras lavaba trastes en Guadalupe Victoria

Una mujer perdió la vida al interior de su domicilio en el municipio de Guadalupe Victoria, luego de sufrir una aparente caída cuando llevaba a cabo actividades cotidianas durante la noche del jueves.

Los hechos fueron reportados a los números de emergencia, cuando familiares escucharon un grito proveniente del interior de la vivienda ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, en el Barrio Las Culecas. Al acudir para verificar lo ocurrido, encontraron a la adulta mayor tendida en el suelo, inconsciente y con una lesión sangrante en la cabeza.

Paramédicos que acudieron al lugar realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La fallecida fue identificada como María del Carmen García Rodela, de 74 años de edad.

Elementos de seguridad pública atendieron el reporte y se trasladaron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos. En el lugar localizaron a la mujer sin vida al interior de la vivienda, por lo que se dio parte a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada, María del Carmen se encontraba lavando los trastes cuando repentinamente se desplomó y cayó al suelo. Tras percatarse de la situación, sus familiares solicitaron de inmediato apoyo médico a través del sistema de emergencias.

La familiar también informó a las autoridades que la mujer padecía diversos problemas de salud, entre ellos hipertensión arterial, episodios de vértigo y crecimiento del corazón, condiciones que podrían haber influido en el incidente.

Personal ministerial realizó las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y descartar cualquier situación de violencia, mientras que el cuerpo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la adulta mayor sufrió una caída accidental derivada de una complicación médica; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen oficialmente las causas del deceso mediante los procedimientos legales establecidos.