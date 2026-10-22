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EMERGENCIAS

Mujer se desvanece al exterior de oficinas de AMD; paramédicos prestan atención

Hasta ese lugar llegó una mujer, quien dijo ser su hija, y se hizo cargo de la adulta mayor.

Mujer se desvanece al exterior de oficinas de AMD; paramédicos prestan atención

Mujer se desvanece al exterior de oficinas de AMD; paramédicos prestan atención

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer de 60 años recibió atención médica después de ser localizada inconsciente en el exterior de las oficinas de Aguas del Municipio, en el centro de la ciudad de Durango. Tras ser atendida por personal de emergencia, recuperó la conciencia y se retiró por sus propios medios.

El reporte se registró alrededor de las 18:00 horas del miércoles, en el costado del estacionamiento de camiones foráneos del antiguo Excuartel Juárez, entre las calles Pasteur y Patoni.

Una llamada a la cabina de radio alertó a los elementos sobre una persona que se encontraba inconsciente en el sitio.

De acuerdo con la información proporcionada por su hija, Blanca, de 38 años, la mujer padece diabetes y no había tomado su dosis de insulina, situación que relacionó con el malestar.

Paramédicos de la unidad Base Roja le brindaron atención y, una vez que se reincorporó, la mujer se retiró del lugar.


El parte no detalla si fue necesario trasladarla a un hospital.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: RESCATE EMERGENCIAS mujer, atención, inconsciente, oficinas

               

                
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