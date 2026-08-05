Mujer señala a su hermano de robar un tanque de gas y una pantalla, en hogar de Durango capital

Una mujer denunció que su propio hermano ingresó a su domicilio y se apoderó de un tanque de gas y una pantalla, hechos ocurridos este martes en las inmediaciones del bulevar Río Grande, en la capital duranguense.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:30 horas a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia el sector ubicado entre el bulevar Río Grande y la avenida Ignacio Zaragoza.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Esmeralda, de 27 años de edad, quien manifestó que su hermano había sacado de la vivienda un tanque de gas y un televisor, por lo que decidió seguirlo para tratar de recuperar sus pertenencias.

La afectada explicó que logró darle alcance sobre el bulevar Río Grande, donde consiguió recuperar el tanque de gas; sin embargo, el hombre ya no llevaba consigo la pantalla, cuyo paradero se desconoce.

Cuando los elementos preventivos arribaron al sitio, el señalado ya se había retirado, por lo que no fue posible localizarlo ni realizar alguna detención relacionada con el reporte.

Los oficiales orientaron a la mujer sobre el procedimiento legal correspondiente y le recomendaron acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal, a fin de que se investigue el caso y se determine la posible comisión de un delito.

De acuerdo con la información recopilada, el presunto responsable vestía pantalón de mezclilla y una playera en tonos azul y blanco. Las autoridades ministeriales serán las encargadas de dar seguimiento a la investigación una vez que se interponga la querella correspondiente.