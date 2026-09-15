Mujer sufre agresión e intento de abuso sexual al salir de su trabajo en Cerro de los Remedios

Una mujer fue hospitalizada la noche del lunes luego de ser víctima de una agresión física e intento de abuso sexual cuando caminaba por el Cerro de los Remedios, en la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada con las iniciales M.A.S.G., de 39 años de edad, quien alrededor de las 21:00 horas ingresó al Hospital Cruz Azul con diversos golpes en el rostro y lesiones en la zona del cuello, por lo que el personal médico notificó el caso a las autoridades.

De acuerdo con la declaración de la afectada, aproximadamente a las 19:00 horas salió de su lugar de trabajo, ubicado en el Cerro de los Remedios, y se dirigía a una reunión en un domicilio de la calle Camino de las Cumbres.

Durante el trayecto, en un punto que debido a su estado no pudo precisar, fue sorprendida por un hombre joven, quien presuntamente comenzó a golpearla en repetidas ocasiones en el rostro.

La mujer relató que el agresor posteriormente la sujetó por la espalda, intentó asfixiarla y realizó tocamientos en distintas partes de su cuerpo, hasta que ella perdió el conocimiento por algunos momentos.

La víctima logró ponerse a salvo y pidió ayuda al conductor de una camioneta que circulaba por el lugar, quien la trasladó hasta el domicilio donde se realizaría la reunión. Desde ese sitio, dos amigos la llevaron en un vehículo particular al Hospital Cruz Azul para recibir atención médica.

La afectada presentaba lesiones en el rostro, principalmente en el pómulo derecho, además de daños en la zona de la garganta y se encontraba en estado de shock. Ante las autoridades señaló que por el momento no había decidido si interpondría una denuncia formal por la agresión.