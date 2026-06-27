Mujer sufre crisis convulsiva mientras conducía por el bulevar Felipe Pescador

Una mujer de 36 años fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja luego de sufrir una crisis convulsiva cuando transitaba por el bulevar Felipe Pescador, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El incidente se registró alrededor de las 14:45 horas del viernes 26 de junio, a la altura de la calle Laureano Roncal, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir un reporte del C-5 sobre una persona inconsciente.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a personal de la Cruz Roja, quien ya brindaba atención prehospitalaria a la afectada.

La mujer fue identificada como María del Carmen, de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas. Durante la valoración médica se informó que padece epilepsia y que el desvanecimiento se derivó de una crisis relacionada con ese padecimiento.

Una vez estabilizada, la propia afectada manifestó sentirse mejor y explicó que comenzó a sentirse mal mientras circulaba por el bulevar Felipe Pescador, por lo que fue auxiliada por personas que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribó al lugar su hermana, Nallely Gabriela, de 30 años, quien se hizo cargo de ella y la trasladó a su domicilio para continuar con su recuperación.

Las autoridades tomaron conocimiento del incidente y confirmaron que no fue necesario realizar traslados hospitalarios, ya que la mujer se encontraba estable tras recibir la atención de los paramédicos.