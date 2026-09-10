Mujer sufrió crisis e intentó autolesionarse en puente de Analco

Una mujer de 52 años de edad que intentaba autolesionarse en el Puente de Analco, derivado de una crisis de ansiedad y depresión, fue detectada por agentes de la Policía Estatal que se encontraban cerca del lugar y actuaron para evitar que se consolidara el acto, salvaguardándola y poniéndola en manos de los especialistas de Línea Amarilla para su atención psicológica.

La víctima, al recibir la atención psicológica, informó que su crisis se debió a problemas familiares, con desesperación y una tristeza inexplicable, tomó la decisión de autolesionarse.

Los especialistas de Línea Amarilla avisaron a sus familiares y en compañía de ellos fue trasladada al Hospital de Salud Mental para realizarle una valoración médica y tratamiento psiquiátrico.

LÍNEA DE AYUDA

Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, por lo que el programa Línea Amarilla enfatizó que atiende casos de salud mental, de crisis de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas o intentos de autolesión las 24 horas del día y los 365 días del año a través del número de emergencias 911.