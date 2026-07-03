Mujer termina hospitalizada tras desalojo en Durango; señala que policías la golpearon

Una mujer fue ingresada la noche de este jueves al Hospital General 450 con diversas lesiones que, según su versión, sufrió durante un operativo de desalojo realizado en un domicilio de la colonia Santa María, en la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada como Juana Guadalupe, de 53 años de edad, quien recibió atención médica luego de que su estado físico impidiera que permaneciera en las áreas de detención de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el relato de la afectada, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando un actuario llegó a su domicilio acompañado por varias patrullas de la Policía Municipal para ejecutar un desalojo.

La mujer aseguró que durante la diligencia los agentes ingresaron al inmueble y posteriormente fue agredida físicamente por varios uniformados, quienes la sometieron y la trasladaron a las instalaciones conocidas como "El Mercadito", para después ponerla a disposición del Ministerio Público.

Al ser valorada por la médica legista de la Fiscalía, se determinó que no estaba en condiciones de permanecer en los separos, por lo que se ordenó su traslado al Hospital General 450 para recibir atención especializada.

Los médicos diagnosticaron a la paciente como policontundida y con un hematoma en el pómulo derecho. Su estado de salud fue reportado como estable y las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido durante el operativo de desalojo y determinar si existió o no un uso indebido de la fuerza por parte de los elementos señalados.