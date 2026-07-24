Mujer termina hospitalizada tras presunta agresión de su pareja con un palo de escoba en Durango

Una mujer fue hospitalizada la noche de este jueves en la Cruz Roja Mexicana de Durango, luego de presuntamente ser agredida por su pareja sentimental al interior de un domicilio ubicado en la colonia Reforma.

La lesionada fue identificada como Rosa Isela Andrade Pulgarín, de 30 años de edad, quien ingresó alrededor de las 21:00 horas con una posible fractura en la muñeca izquierda, además de diversas contusiones en el tórax y el cráneo, lesiones que serían consecuencia de una agresión física.

De acuerdo con la información obtenida, los hechos ocurrieron cuando se encontraba en compañía de su pareja, Raúl, de 42 años. Señaló que el hombre despertó y comenzó a reclamarle por un cuchillo; aunque ella se lo entregó, la discusión continuó porque, presuntamente, no había comida en la vivienda.

La afectada relató que, en medio del altercado, el hombre tomó un palo de escoba y comenzó a golpearla. Para protegerse levantó el brazo izquierdo, momento en el que sufrió una lesión que podría tratarse de una fractura en la muñeca, además de recibir impactos en distintas partes del cuerpo.

Vecinos que se percataron de la situación solicitaron el apoyo del número de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar; sin embargo, el presunto agresor ya había abandonado el domicilio antes de su llegada.

Posteriormente, uno de los vecinos trasladó a Rosa Isela a la Cruz Roja, donde permanecía en espera de estudios radiográficos para confirmar la gravedad de la lesión en la muñeca y continuar con la atención médica correspondiente.

La mujer manifestó a los investigadores que durante los dos años que ha mantenido la relación con su pareja no había sufrido agresiones físicas, aunque sí eran frecuentes las discusiones. La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del señalado.