Mujeres apedrean portón de vivienda en el fraccionamiento San José III

Elementos de seguridad atendieron un reporte por personas agresivas la tarde de este martes en el fraccionamiento San José III de Durango, luego de que un vecino denunciara daños y disturbios frente a su domicilio.

El incidente fue reportado al sistema de emergencias C5 alrededor de las 16:45 horas, movilizando a los agentes municipales que se trasladaron hasta la avenida San Juan de Letrán, a la altura de la calle Santa Rosa de Lima.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Francisco Hernández Villalobos, de 58 años de edad, quien manifestó que minutos antes varias mujeres acudieron a su vivienda y comenzaron a lanzar piedras contra el portón del inmueble.

El reportante señaló que logró identificar a una de las involucradas con el nombre de Paola, aunque indicó que las mujeres se retiraron del sitio antes de la llegada de la patrulla.

Tras recibir el señalamiento, los agentes realizaron recorridos de vigilancia por calles cercanas con la intención de localizar a las presuntas responsables; sin embargo, no fue posible ubicarlas en los alrededores.

Las autoridades brindaron orientación al afectado sobre los pasos a seguir y le recomendaron volver a solicitar apoyo al número de emergencias en caso de que las personas señaladas regresaran a causar molestias o daños al domicilio.